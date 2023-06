Volley | l’Italia si ferma in Nations League | ko contro la Polonia nella rivincita mondiale

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023)è stata sconfitta dallaper 3-1 (25-29; 28-26; 18-25; 25-20)2023 dimaschile. I Campioni del Mondo hanno persoi biancorossidell’atto conclusivo dell’ultima rassegna iridata, interrompendo così la striscia di successi in questa manifestazione. Gli azzurri erano reduci da cinque vittorie consecutive, ma nell’ultimo indi Rotterdam (Paesi Bassi) devono chinare il capouno degli avversari più pericolosi in campo internazionali. I Campioni d’Europa si trovano provvisoriamente al settimo posto in classifica generale (5 vittorie, 15 punti) e restano in piena corsa per la qualificazione alla Finale Eight della massima ...