Volley | la FIVB prolunga sanzioni contro Russia e Bielorussia

(Di domenica 25 giugno 2023) La federazione internazionale di pallavolo () ha annunciato di aver deciso dire il divieto di partecipazione alle competizioni per le squadre russe e bielorusse. Un provvedimento che prevede l’esclusioni dagli eventi internazional e contentinentali delle squadre nazionali e di club, nonche’ funzionari e giocatori di beache snowrussi e bielorussi, che rimarra in vigore fino a nuovo avviso. Inoltre, il consiglio dellaha deciso di escluderee Bielodal ranking mondiale per tutta la durata dell’esclusione congelando i punti ottenuti all’ottobre 2022. Decisioni prese in linea con quelle del Comitato Olimpico Internazionale. SportFace.

... QUALIFICAZIONI: COME FUNZIONANO IL CALENDARIO COMPLETO 2023 DI(in aggiornamento) 3 ... Finali Volleyball Nations League maschile 27 luglio - 30 luglio:Volleyball Challenger Cup ...Alla riunione del Consiglio d'amministrazione dellahanno partecipato anche il presidente federale Giuseppe Manfredi e il vice presidente Cev Senior Renato Arena. In sintesi il nuovo calendario ...Cambia il calendario internazionale del, già di suo particolarmente affollato. Il consiglio d'amministrazione della, riunito a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, ha infatti approvato le scadenze per il quadriennio olimpico ...

Si è chiuso con un più che onorevole nono posto l'avventura di Federica Frasca e Alice Gradini nel Future di Ios in Grecia che le aveva viste partire dalle qualificazioni. La coppia azzurra nel tabell ...