Volley | Fefé De Giorgi | “Bisogna rimanere attaccati | è mancata la qualità”

(Di domenica 25 giugno 2023) L’Italia è stata sconfitta dalla Polonia per 3-1 (25-29; 28-26; 18-25; 25-20) nella Nations League 2023 dimaschile. I Campioni del Mondo hanno perso contro i biancorossi nella rivincita dell’atto conclusivo dell’ultima rassegna iridata, interrompendo così la striscia di successi in questa manifestazione. Gli azzurri erano reduci da cinque vittorie consecutive, ma nell’ultimo incontro di Rotterdam (Paesi Bassi) devono chinare il capo contro uno degli avversari più pericolosi in campo internazionali. Il CTDeha analizzato la partita attraverso i canali federali: “In questa settimana l’obiettivo era fare punti e riprendere alcuni meccanismi, cercare di crescere sotto alcuni aspetti non solo tecnico-tattici. Abbiamo fatto un percorso buono, la squadra ha sempre dimostrato presenza, oggi ci èun ...

