VNL maschile 2023 | terza sconfitta per l’Italia | a Rotterdam vince la Polonia in quattro set

Leggi su sportface

(Di domenica 25 giugno 2023)chiude con unala sua seconda settimana di VNL, inset dalla. Un match a tratti davvero piacevole e con giocate d’alta qualità da ambo le parti, in cui gli Azzurri di De Giorgi pagano qualche errore di troppo – specialmente al servizio – nel corso dei primi due set, persi entrambi nonostante l’equilibrio in campo. Laperde un po’ di concentrazione nel terzo parziale, ma nel quarto poi torna ad ingranare e chiude 3-1 (25-19, 28-26, 18-25, 25-20). La settimana resta positiva per la nostra Nazionale, con un bilancio di tre vittorie e una sola. CALENDARIO COMPLETO VNL: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ITALIA VNL ...