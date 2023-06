Vittoria storica dell’atletica italiana in Polonia | è prima ai Giochi Europei 2023 di Cracovia

(Di domenica 25 giugno 2023) L’Italia vince idie per lavolta porta a casa la coppa Europa, dopo aver dominato per due giorni la classifica generale a punti. La squadranon aveva mai vinto né nella formula coppa Europa né in quella campionatia squadre. Quattordici in tutto gli ori per gli azzurri, poi 15 argenti e 20 bronzi. Il punteggio delle 37 discipline valide per la classifica a squadre ha permesso al team italiano di portarsi inposizione con 426.5 punti. Decisive, nell’ultima giornata, le vittorie nel salto in alto di Gianmarco Tamberi e nel getto del peso di Zane Weir, che hanno contribuito a tenere a distanza le altre nazionali. L’Italia chiude davanti ai padroni di casa dellache si ...

