Vittoria sofferta degli azzurrini contro la Svizzera

(Di domenica 25 giugno 2023) Dopo l’amaro ko all’esordiola Francia, l’Italia U21 batte la3-2 nel secondo match del girone D dell’Europeo Under 21. Una gara rocambolesca. Prima le reti di Pirola, Gnonto e Parisi per il 3-0. Poi glivanno “in confusione” e subiscono le reti di Imeri e Amdouni. Gli elvetici più volte vanno vicini al pareggio ma l’Italia minore resiste e mantiene vive le speranze di superare il girone.

importante quanto per l'Italia Under 21, che ha battuto la Svizzera nel secondo match del girone D degli Europei di categoria in Romania e Georgia rialzando dunque la testa dopo il ...

Il c.t. dell'Italia: "Nel primo tempo potevamo fare ancora più gol poi dopo i due della Svizzera abbiamo sofferto mentalmente. Ci siamo tirati fuori comunque da una situazione difficile" ...Reazione della nazionale di Nicolato nel secondo match del girone D della manifestazione in svolgimento in Georgia e Romania. Nel primo tempo segnano Pirola, Gnonto e Parisi, nella ripresa gli ...