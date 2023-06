Vite al limite | i pazienti che sono morti sotto silenzio | il pubblico non se ne è accorto

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 25 giugno 2023) Non solo grandi successi, aalsialternate anche delle grosse tragedie: qualiche. Nel corso di questi dieci anni di messa in onda,alè sempre stato in grado di lasciare il suoa bocca aperta per tutte le incredibili ed impressionanti trasformazioni che mostrava. Non è, però, tutto oro quello che luccica. E, in diverse occasioni, i telespettatori dello show hanno dovuto fare i conti con un’amara realtà: la morte! Quali e quantial. Credits: Instagram @younannowzaradan (grantennistoscana.it)Prendere parte ad un programma come ...