Video | Tamberi | ' ' Orgoglioso | negli ultimi anni evoluzione allucinante dell' atletica' '

(Di domenica 25 giugno 2023) Per la prima volta nella storia, l'Italiavince gli Europei a squadre a Chorzow, in Polonia. Guarda l'intervista al capitano ...

Per la prima volta nella storia, l'Italia dell'atletica vince gli Europei a squadre a Chorzow, in Polonia. Guarda l'intervista al capitano ...... Spyros Capralos , mentre il presidente del Cio Thomas Bach ha inviato un messaggio. Da ... forte di ben 7 campioni olimpici (Mauro Nespoli, Jessica Rossi, Gabriele Rossetti, Gianmarco, ...... abbiamo cercato di capire l'evoluzione dei miei salti negli anni facendo unaanalisi dei ... A pochi giorni dal ritorno in pedana Gianmarcoparla del difficile rapporto con il padre ...

European Games 2023 - Atletica - Oro per Tamberi nell'alto - Video RaiPlay

Dopo il trionfo ai Giochi Europei, Tamberi si è sfogato duramente contro la Fidal ricevendo la pronta risposta di Mei.Tamberi conquista la medaglia d’oro nel salto in alto ai Giochi Europei: la sua ultima gara era stata a settembre 2022, quando vinse in Diamond ...