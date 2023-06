Video Svizzera - Italia Under 21 | le reazioni sui social

Nella gara della 2ª giornata del girone D degli Europei Under 21, l'Italia sta battendo per 3 - 2 la. In gol Pirola, Gnonto e Parisi. Guarda ilcon le reazioni social dei ...Fabiano Parisi è un nome molto caldo di questa sessione di mercato e non sta deludendo le attese agli Europei Under 21 . Nel match tra Italia e, l'esterno classe 2000 è stato lesto ad approfittare di una sbavatura della difesa avversario e a mettere dentro la palla che manda gli azzurri avanti 3 - 0.Europei Under 21,- Italia, all'11esimo minuto Raoul Bellanova va in fuga sulla fascia destra, crossa al centro per la testa di Wilfried Gnonto, il portiere svizzero Saipi respinge, ribattuta di Gnonto, ...

Svizzera U21 – Italia U21 0-3 nei primi 45': Pirola sblocca il match segnando di testa sull’assist da corner di Sandro Tonali al 6'. Ininfluente il tocco di Stergiou, è di Gnonto il raddoppio degli Az ...Sul traversone di Bellanova, l'azzurro del Leeds United colpisce di testa ed è pronto a ribattere in rete sulla respinta del portiere ...