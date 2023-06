VIDEO MotoGP | GP Olanda 2023 | highlights e sintesi gara Bagnaia si prende la rivincita su Bezzecchi

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) Francescosi rilo scettro: il campione del mondo, dopo un weekend non semplicissimo a Sachsenring, ad Assen vince ladomenicale nel GP d’ad Assen e allunga nuovamente nella classifica del Mondiale: vantaggio di 35 punti su Jorge Martin e di 36 punti su Marco, oggi giunto in seconda posizione. La certezza rimane come al solito la Ducati, vincitrice di sette gare su otto fino a questo momento e assoluta dominatrice: anche oggi doppietta nelle prime due posizioni. Da segnalare il ritorno sul podio dell’Aprilia con un ottimo Aleix Espargarò che torna in top 3 in unadomenicale per la prima volta dal Gran Premio dell’Aragon dello scorso anno. E’ stato declassato in quarta piazza per aver oltrepassato i limiti della pista un sempre combattivo Brad ...