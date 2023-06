VIDEO Gianmarco Tamberi alza la Coppa Europa! Apoteosi Italia | la premiazione e la festa sul podio

(Di domenica 25 giugno 2023) L’ha vinto gli Europei a squadre di atletica leggera, la vecchiaEuropa che ha cambiato nome ma non la sostanza di una delle competizioni più affascinanti e prestigiose dell’intero panorama internazionale. La nostra Nazionale ha trionfato a Cracovia (Polonia) al termine di tre giorni dominati in lungo e in largo, con ben sette successi parziali e una solidità di piazzamenti davvero rimarchevole. Il Bel Paese ha trionfato con 426,5 punti all’attivo; si tratta della primadella storia in una manizione nata con l’antica denominazione nel 1965 e che ha poi cambiato nome e formula nel 2009. I ragazzi del DT Antonio La Torre si sono lasciati abbondantemente alle spalle la Polonia (402,5 punti per la padrona di casa e detentrice del titolo), la Germania (387,5), la Spagna (352), la Gran Bretagna ...

Tamberi conquista la medaglia d'oro nel salto in alto ai Giochi Europei: la sua ultima gara era stata a settembre 2022, quando vinse in Diamond ...