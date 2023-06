Vice Ciro | la Lazio tra Dovbyk e Marcos Leonardo

Il mercato della Lazio per adesso è un album delle figurine e delle illusioni. Tanti sogni, molti proibiti. Tanti strilli di mercato, nessun acquisto. Tanti nomi, ne stanno spuntando ogni giorno. Dopo ...... che ha confermato uno degli artefici del ritorno in terza serie, il tecnicoDanucci: il ... si è affidato ad Alberto Villa, ex giocatore biancazzurro in passato ed exproprio di Calabro, per ......delle priorità ormai da diversi anni per la Lazio è quella di trovare una vera alternativa a... LAZIO, IDEA PINAMONTI PER ILIMMOBILE Il Sassuolo ascolterà eventuali offerte da almeno 15 ...

Lazio, nome nuovo per il ruolo di vice Ciro Immobile Sportal

Nuova candidatura: l’ucraino del Dnipro, 26 anni, costa 10 milioni Intanto dal Brasile confermano i contatti per il brasiliano del Santos ...La Lazio cerca un centravanti da alternare a Ciro Immobile e potrebbe averlo trovato in Brasile. Così Gianluca Di Marzio: “La Lazio ieri ha fatto un’offerta di 10 milioni per Marcos Leonardo, attaccan ...