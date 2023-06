Vibo Valentia | travolti mentre spingono l’auto in panne | due morti

(Di domenica 25 giugno 2023) Due uomini, Bruno Vavalà di 23 anni e Nicola Callà di 60 anni, sono statie uccisispingevano la loro auto insu un viadotto nella serata di ieri, 24 giugno 2023. Ad investire le vittime, due camerieri che avevano appena finito di lavorare a un banchetto di nozze, è stata una Bmw che in quel momento stava transitando sul cavalcavia. L’impatto è stato talmente violento, che uno dei due è stato sbalzato giù dal ponte. Ferite anche altre due persone che erano a bordo delin. Le vittime sono di Serra San Bruno (),i feriti sono di Soriano. L’incidente è avvenuto intorno alle quattro del mattino lungo la Trasversale delle Serre, già diverse volte in passato teatro di incidenti. Pare che le due ...

