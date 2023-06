Vibo Valentia | investiti e uccisi mentre spingono l' auto in panne

È accaduto a Simbario, provincia di. L'incidente dopo il matrimonio Le vittime dell'incidente avevano appena finito di lavorare a un banchetto di nozze. Uno dei due è stato ...Sono stati travolti in pieno, mentre spingevano la loro auto in panne, da una Bmw che transitava sul viadotto calabrese dove la loro auto si era fermata: per Bruno Vavalà di 23 anni e Nicola Callà di ...Le vittime di questo incidente avvenuto questa mattina presto - presso il Comune di Simbario () - sono due camerieri che avevano appena finito di lavorare a un banchetto di nozze. Uno ...

Scendono dall'auto in panne e vengono travolti a Simbario vicino Vibo Valentia: morti un 60enne e un 23enne Virgilio Notizie

Vibo Valentia - "Questa notte una parte dei pannelli che compongono il controsoffitto del corridoio del Reparto di Ostetricia dell’ospedale di Vibo Valentia è crollata. Nel crollo non sono rimaste ...Questa notte una parte dei pannelli che compongono il controsoffitto del corridoio del Reparto di Ostetricia dell’ospedale di Vibo Valentia è crollata. Nel crollo non sono rimaste coinvolte persone e ...