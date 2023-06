Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 giugno 2023)DEL 25 GIUGNOORE 16.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO DELLE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA PORTUENSE E QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA LITORANEA TRA IL LIDO DI OSTIA E TORVAJANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INOLTRE, RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI E PREVISTO IL DIVIETO DI CIRCONE DEI MEZZI PESANTI SUPERIORI ALLE 7,5 TONNELLATE NELLA FASCIA ORARIA 7-22 DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO Servizio fornito da Astral