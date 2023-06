Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 giugno 2023)DEL 25 GIUGNOORE 11.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON UN INCIDENTE A FROSINONE CODE A VALLE FIORETTA SULLLA SS156 DEI MONTI LEPINI TRA VIA ARMANDO VONA E VIA ANIME SANTE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DISULLA A24 CODE PER UN VEICOLO IN PANNE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TARAMO SEGNALIAMO UN ALTRO INCIDENTE SU VIA PONTINA CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA SULLA A12TARQUINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI MACCARESE MENTRE SU VIA AURELIA TROVIAMO CODE TRA ARANOVA E PALIDORO TUTTO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SU VIA DI PRATICA CODE TRA CASTELNO E VILLAGGIO AZZURO IN ...