Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2023 ore 10 | 30

(Di domenica 25 giugno 2023)DEL 25 GIUGNOORE 10.20 SARA SPANO' UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA RALLENTAMENTI ALL'ALTEZZA DI VIA APPIA E PROSEGUENDO ALL'ALTEZZA DELLAFIUMICINO. SU VIA AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA PER CHI E' DIRETTO VERSO IL MARE CODE SULLA VIA DEL MARE TRA DRAGONA E OSTIA ANTICA RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E L'INFERNETTO SU VIA DI PRATICA CODE TRA CASTELNO E VILLAGGIO AZZURO INFINE SI PROCEDE A RILENTO A POMEZIA SULLA VIA DEL MARE TRA VIA NARO E VIA DI PRATICA DA SARA SPANO' E ASTRAL INFOMOBILITA' PER ORA E' TUTTO GRAZIE PER L'ATTENZIONE AL PROSSIMO