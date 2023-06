Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 giugno 2023)DEL 25 GIUGNOORE 08.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA ANCORA L’INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO CI SONO CODE TRA VIA TUSCOLANA E VIA ARDEATINA ALTRO INCIDENTE LO SEGNALIAMO SULL’A1NAPOLI, PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONESUD E L’A24TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO: LA LINEA ORTE FIUMICINO E TORNATA REGOLARE DOPO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO AL MOMENTO SI REGISTRANO RITARDI FINOA 40 MINUTI PE RI TRENI REGIONALE DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER ORA E’ TUTTO GRAZIE PER ...