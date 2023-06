Viabilità in Valle Vitulanese | Rubano | “La Provincia si svegli”

(Di domenica 25 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nel recarmi presso i comuni della, in occasione di alcune visite istituzionale svolte ieri , ho preso nuovamente atto a distanza di molto tempo che alcuni tratti di stradeli risultano ancora dissestati e soprattutto pieni di erba. A riguardo ritengo Inutile fare commenti di carattere politico. Laintervenga al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e il necessario decoro ad un’area del Sannio che merita dignità ed attenzioni concrete”. E’ quanto riferito in una nota stampa dall’onorevole Francesco Maria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

