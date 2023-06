Via le croci dalle vette anzi no Il ministro Santanchè | «Basita» Il presidente Cai | «Un equivoco | non c’è una posizione ufficiale»

Leggi su open.online

(Di domenica 25 giugno 2023) Lesulledelle montagne italiane sono divisive o no? In queste ore si è creato un certo dibattito, e una certa confusione, in merito alla notizia per cui dentro il Cai si starebbe discutendo della rimozione o meno dei manufatti in legno, le cosiddette, sulleitaliane. Simboli che hanno accompagnato gli scalatori da sempre. Tutto parte da Lo Scarpone, sito di riferimento del Club Alpino Italiano che ha iniziato a chiedersi se sia il caso, perlomeno, di non installarne delle nuove. Giovedì 22 giugno c’è stato un convegno organizzato all’Università Cattolica di Milano. Si parlava del librodi vetta in Appennino di Ines Millesimi. Al convegno – a cui hanno partecipato Monsignor Melchor José Sànchez de Toca y Alameda (relatore del Dicastero delle Cause dei Santi), lo scrittore ...