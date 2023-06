Via la prof assente 20 anni su 24 | il disastro tra lezioni sconclusionate | chat e voti a caso | «Inettitudine permanente e assoluta»

Leggi su open.online

(Di domenica 25 giugno 2023) «». Questo il giudizio definitivo della Cassazione suldi unaessoressa di storia e filosofia di una scuola superiore a Chioggia (Venezia) che è stataper un totale di 20su 24 complessivi di servizio. La docente aveva fatto ricorso contro il ministero, ma gli ermellini hanno confermato che la sua destituzione dall’attività di insegnamento è legittima. Il suo licenziamento non sarebbe causato solo dal lungo periodo di assenza, ma anche dalle sue modalità di fare lezione, definite dal ministero «incompatibili con l’insegnamento». L’inizio della storia risale al marzo 2013, quando il Miur invia tre ispettrici per osservare e valutare i metodi impiegati in classe dallaessoressa. Il giudizio è ...