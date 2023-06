Via blindati e filo spinato | Mosca finge normalità Ma lo zar adesso è più solo Khodorkovsky | “Usare forza per abbatterlo”

(Di domenica 25 giugno 2023) Il giorno dopo la rivolta, nelle periferie si tirano giù i manifesti della Wagner, in città tornano i bus turistici. Un insegnante: «Quello che è successo è una prova del nostro futuro incerto»

Il giorno dopo la rivolta, nelle periferie si tirano giù i manifesti della Wagner, in città tornano i bus turistici. Un insegnante: «Quello che è successo è una prova del nostro futuro incerto» ...Il gruppo paramilitare di Evgenij Prigožin è in rivolta ed ha occupato le città di Rostov e Voronezh. Una colonna di blindati è in viaggio verso la capitale dove dovrebbe arrivare tra poche ore. Putin ...