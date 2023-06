Verona | anche la Lazio piomba su Ngonge | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 giugno 2023) Lasi sarebbe aggiunta alla lunga lista di pretendenti per Cyril, attaccante dell’HellasSecondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, lapotrebbe accelerare presto per Cyrildell’Hellas. Il club gialloblù valuta l’attaccante 10 milioni di euro. L’idea della squadra biancoceleste è quella di un’operazione in prestito con diritto di riscatto, sfruttando i buoni rapporti tra Lotito e Setti. La squadra di Sarri dovrà battere la concorrenza di Bologna e Fiorentina che sono entrambe da tempo sul calciatore.