“Verità per Regeni” | il sindaco leghista di Camogli toglie lo striscione dalla facciata del Comune | “Divisivo” Anche Sestri Levante vuole fare lo stesso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) É dai primi di giugno che infiamma la polemica per decisione deldi, Giovanni Anelli, di far rimuoveredelloper Giulio”, affisso sull’edificio istituzionale dal precedenteFrancesco Olivari. È stata proprio la prima cosa che il nuovo primo cittadino ha fatto appena si è insediato, fresco di elezione alle ultime amministrative dello scorso maggio 2023. “É– le parole di Anelli – losi trova nei comuni di sinistra e non in quelli di destra, noi non siamo né di sinistra né di destra, quindi ho deciso di farlore”. Contro la decisione avevano protestato i dem, ma ...