Vela d’epoca | a Naif di Ivan Gardini il Trofeo Principato di Monaco a Venezia

(Di domenica 25 giugno 2023) (Adnkronos) –(1973) difesteggia i suoi primi cinquant’anni dal varo aggiudicandosi l’Overall del Xdile Vele d'Epoca in Laguna Coppa BNL-BNP Paribas Wealth Management. La due prove in programma per la regata, promossa da Anna Licia Balzan, Console Onorario deldi, si sono svolte sabato e domenica con condizioni meteo-marine ottimali: mare calmo con brezza leggera. La decima edizione delha beneficiato del patrocinio del Comune die della Marina Militare Italiana. Il, che ha visto venticinque imbarcazioni costruite tra il 1858 e gli anni 2000 schierate sulla linea di partenza, è stato ...

Naif (1973) di Ivan Gardini festeggia i suoi primi cinquant'anni dal varo aggiudicandosi l'Overall del X Trofeo Principato di Monaco le Velein Laguna Coppa BNL - BNP Paribas Wealth Management. La due prove in programma per la regata, promossa da Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia, si sono svolte ......l'area e il palco che ospita l'esposizione di auto sportive e'...e il palco che ospita l'esposizione di auto sportive ele ... la nave Gaeta, ancorata appena fuori dal porto, e la barca a...L'arte è come unache si riempie dello Spirito e ci fa ...'c ompito della Chiesa è riflettere la luce di Cristo in ogni...'introdurre novità nella storia '. Come la fede, ricorda Papa ...