Vasco da Gama vs Cuiaba – probabili formazioni

(Di domenica 25 giugno 2023) Ilda, senza manager, cercherà di porre fine a una serie di 10 partite senza vittorie quando affronterà ilall’Estadio Sao Januario martedì 27 giugno Gli ospiti, invece, cercheranno di riprendersi dalla sconfitta per 1-0 subita nell’ultima uscita contro il Botafogo. Il calcio di inizio didavsé previsto alle 2 del mattino ora italiana Anteprima della partitadavsa che punto sono le squadredaDopo aver conquistato la promozione dalla seconda serie, il Vasca daha vissuto un inizio difficile per il suo ritorno nel Brasileiro. Da quando ha battuto l’Atletico Mineiro nella giornata inaugurale della ...

Commenta per primo Per l'ex Inter e Bologna , Gary Medel , si aprono le strade del Brasile. Il cileno ha un accordo con ilda. Firmerà un contratto di 18 mesi, fino al dicembre 2024. Lo scrive O Dia.Basti pensare che i tre punti mancano da 360 minuti, con l'ultima vittoria che risale al 14 maggio, con l'1 - 0 ottenuto sul terreno delDa. In casa, gli uomini di Odair Hellmann non ...Arciniegas era presente nel consiglio di amministrazione del Genoa e del club brasiliano delda

Per l'ex Inter e Bologna, Gary Medel, si aprono le strade del Brasile. Il cileno ha un accordo con il Vasco da Gama. Firmerà un contratto di 18 mesi, fino al dicembre 2024. Lo scrive O Dia.