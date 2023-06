Vasco da Gama-Cuiaba martedì 27 giugno 2023 ore 02 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 25 giugno 2023) La sconfitta interna per 0-1 con il Goias è stata fatale al tecnico delda, Mauricio Barbieri, esonerato dopo il sesto KO consecutivo in campionato. Al suo posto sulla panchina del Cruzmaltino contro il Cuiabá siederà il responsabile dell’Under 20, William Batista, in attesa della decisione su chi sarà il nuovo allenatore. Dopo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Per l'ex Inter e Bologna , Gary Medel , si aprono le strade del Brasile. Il cileno ha un accordo con ilda. Firmerà un contratto di 18 mesi, fino al dicembre 2024. Lo scrive O Dia.Basti pensare che i tre punti mancano da 360 minuti, con l'ultima vittoria che risale al 14 maggio, con l'1 - 0 ottenuto sul terreno delDa. In casa, gli uomini di Odair Hellmann non ...Arciniegas era presente nel consiglio di amministrazione del Genoa e del club brasiliano delda

Il Vasco da Gama vuole Medel dopo il mancato rinnovo con il Bologna numero-diez.com

Si continua a parlare del concerto di Vasco Rossi a Palermo. Il rocker man ha infiammato il Renzo Barbera per due serate sold out, 22 e 23 giugno, incantando la sua ‘Combriccola’. Ma sono state anche ...Per l'ex Inter e Bologna, Gary Medel, si aprono le strade del Brasile. Il cileno ha un accordo con il Vasco da Gama. Firmerà un contratto di 18 mesi, fino al dicembre 2024. Lo scrive O Dia.