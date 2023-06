Vacanze | i consigli per riconoscere ed evitare le truffe online

(Di domenica 25 giugno 2023) Polizia Postale e Airbnb hanno diffuso alcune regole da seguire per tutti coloro che sono poco avvezzi al mondo di Internet e vogliono prenotare una vacanza: una delle più importanti è non uscire mai dai siti specializzati e non pagare se arrivano richieste attraverso canali non ufficiali. “Bastano davvero pochi accorgimenti per prenotare il proprio soggiorno in tutta sicurezza”, assicura Giacomo Trovato, Country Manager di Airbnb Italia

2023 al mare con il cane: ida non perdere prima di partire Prima di partire per la vacanza, esattamente come si fa normalmente per le persone, bisogna preparare una borsa anche per ...Sempre più persone scelgono di organizzare in totale autonomia lee questa tendenza ha attirato purtroppo l'attenzione dei malintenzionati, facendo aumentare ...dei truffatori e iper ...Proprietario all'estero: secondo questo schema, il finto proprietario si è appena trasferito all'estero e perciò non può accogliere di persona l'affittuario. La trattativa viene condotta a distanza ...

Vacanze sicure, i consigli della Polizia Postale per evitare le truffe AGI - Agenzia Italia

La Polizia Postale e Airbnb avviano una campagna per prevenire le truffe online sulla prenotazione di vacanze. Marco Camisani Calzolari è il testimonial della campagna che offre consigli per smaschera ...Consulta l'oroscopo Vergine a cura di Paolo Fox di oggi, 25 giugno: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...