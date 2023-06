Nella contea di Yellowstone, i funzionari hanno attivato misure di emergenza presso gli impianti di trattamento delle acque, a causa di quella che hanno definito una 'potenziale fuoriuscita di ......del servizio su tutta la linea Roma - Lido di Ostia alle 20 anziché alle 21 (ultimoin ... Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Romala nostra Partner App gratuita ! ...Superfluo precisare che il fazzoletto è un foulard No Tav con il classico logo con il... Tra i presenti qualcuno ha suggerito l'analogia con il visto di ingresso negliche anni fa veniva ...

Usa, treno con sostanze pericolose cade nel fiume Yellowstone TGCOM

Trasportava asfalto e zolfo fuso, usati in fertilizzanti e insetticidi. Le autorità ai residenti della zona: "Limitate l'uso di acqua" ...Colombo, (Montana, Usa), 25 giu. (LaPresse/AP) - Un ponte che attraversa il fiume Yellowstone nel Montana è crollato facendo precipitare porzioni di un treno ...