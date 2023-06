Usa | la strategia di Trump per sostenere le crescenti spese legali dei suoi processi

(Di domenica 25 giugno 2023) Donaldsembra aver trovato uno stratagemma per far fronte aicostiderivanti dall’aumento delle inchieste, sia a livello statale e pure federale, in cui è coinvolto. Secondo il New York Times, infatti, l’ex presidente avrebbe iniziato a dirottare una parte del denaro che sta raccogliendo dalla sua campagna presidenziale per il 2024 verso il suo political action committee (PAC) «Save America», un comitato che raccoglie fondi tra i propri membri per effettuare donazioni a sostegno o per ostacolare candidati, referendum o iniziative legislative, che il Tycoon avrebbe utilizzato per pagare le sue, anche personali. Quest’ultima mossa del repubblicano, spiega il quotidiano americano, solleva ora nuovi interrogatori sia su come l’ex presidente stia effettivamente pagando ...

La politica del pet - friendly è in pieno corso in casa Mars, la multinazionaledel largo ...e non solo di tre mesi in tre mesi e con azioni misurabili verifica la concretezza di questa. ...L'analisi di Gianandrea Gaiani sullo 'show' di Prigozhin: 'Leadership rinsaldata econfusi, ma ... In contemporanea arrivano le sanzioni e ladei due forni va a farsi benedire: addio '...

Biden preoccupato per una potenza nucleare fuori controllo, poi sente Zelensky. Volker: “Prigozhin era con le spalle al muro” ...Il presidente americano Biden lo ha chiarito già ieri in una telefonata a quattro con Sunak, Macron e Sholz. In Italia non ha squillato nessun telefono, ma il ministro degli esteri Tajani assicura che ...