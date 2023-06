Urbino Nuovo singolo per la cantautrice Giulia Ciaroni

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 25 giugno 2023)per lamarchigiana, in arte Ciaro, in radio e nei principali store digitali con “Pegaso” (di Fluba e Ciaro), un brano che ha l’obbiettivo di far comprendere che non c’è niente di sbagliato nel proprio corpo, sottolineando l’importanza di accettarsi come elemento fondamentale che incoraggia allo stato di salute. La non accettazione di sé, il Body Shaming e la paura del confronto sono difficoltà che affliggono un sacco di giovani. Consapevoli della delicatezza degli argomenti, abbiamo scelto di raccontarli con ironia, lanciando un messaggio di positività attraverso delle sonorità latine – raggaetton. Il brano fondamentalmente si sviluppa raccontando due storie, differenti ma simili. Un ragazzo curvy trova la sua “dimensione” attraverso i social, mezzo che gli ...