Uomo trasportato in ospedale con ferita d’arma da taglio | indagini in corso

(Di domenica 25 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStanotte gli agenti del Commissariato San Carlo Arena sono intervenuti presso l’Vecchio Pellegrini per un, classe 2000, giunto accompagnato da personale del 118 poiché ferito da arma daall’addome. Il 23 enne resta ricoverato con prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. La dinamica dell’accaduto è in fase di ricostruzione da parti del personale del Commissariato San Carlo Arena. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Per cause ancora da chiarire, mentre percorreva la via provinciale, l'avrebbe perso il ... Il motociclista è stato caricato a bordo del velivolo eall'ospedale di Lecco. Le sue ...L'era stato notato a terra da una signora, mercoledì scorso, a Rimini, che aveva subito ... Stabilizzato sul posto è statoal pronto soccorso dell'Infermi di Rimini. Dagli accertamenti ...L'è stato investito da un'automobile , finendo poi in un fossato adiacente alla strada. L'...in volo all'ospedale Accogliente e chic: guida all'arredamento del salotto Gatta scomparsa ...

Incidente stradale: ferito un uomo, trasportato in ospedale Grosseto Notizie

Cade dal suo motociclo in corso, autonomamente e si ferisce a volto e capo. E' successo nella tarda serata di ieri a Morsano di Strada di Castions di Strada. L'uomo, dopo la caduta, ha perso momentane ...Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo spo ...