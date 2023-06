Under 21 | Italia batte la Svizzera 3-2 col batticuore Gran gol di Parisi Empoli Pagelle

(Di domenica 25 giugno 2023) Vincono col, gli azzurrini di Nicolato: 3-2 allain una partita dai due volti. L'segna tre gol nel primo tempo (da applausi la terza segnatura, firmata dall'empolese). Poi, nella ripresa, incassano due gol in sei minuti e rischiano di far venire l'infarto al loro bravo Ct

Commenta per primo Fabiano Parisi, esterno dell'21, dopo la vittoria contro la Svizzera all'Europeo è intervenuto al microfono di Rai Sport : 'Abbiamo approcciato bene, poi nella ripresa dovevamo entrare meglio. La Svizzera è una ...Il tecnico dell'21 Paolo Nicolato legge così la vittoria degli azzurrini contro la Svizzera. 'Abbiamo cercato di contenere nella ripresa, ora dobbiamo riprendere le energie per la ...CLUJ ( ROMANIA ) - L'21 dimentica i torti subiti contro la Francia e ottiene la prima vittoria nella seconda giornata degli Europei di categoria in Georgia e Romania. Alla Cluj Arena gli azzurrini battono 3 - ...

LIVE Italia-Svizzera 3-2: gol di Pirola, Gnonto, Parisi, Imeri e Amdouni | La diretta La Gazzetta dello Sport

L'Italia under 21 del CT Paolo Nicolato batte 3-2 la Svizzera e rientra in corsa per la qualificazione ai quarti di finale ...Le parole del ct degli azzurrini al termine della vittoria contro la Svizzera nella seconda giornata del Girone D degli Europei ...