Under 21 batte la Svizzera e resta in corsa agli Europei

(Di domenica 25 giugno 2023) CLUJ-NAPOCA (ROMANIA) (ITALPRESS) – L’Italiala3-2 nella seconda giornata degli21 e torna inper la qualificazione ai quarti di finale. La squadra di Nicolato si affida ad un gran primo tempo con le reti di Pirola, Gnonto e Parisi per resistere al tentativo di rimonta degli elvetici nella ripresa. L’Italia sale così a quota tre punti in classifica, come la, in attesa del match di mercoledì con la Norvegia. Dopo la sconfitta all’esordio con la Francia e le polemiche per gli errori arbitrali, il ct azzurro aveva chiesto di trasformare la rabbia in energia positiva. E così è stato, almeno per un tempo. Dopo quindici minuti l’Italia è avanti 2-0, ma è un risultato che sta persino stretto a Tonali e compagni. Al 6? sugli sviluppi di un calcio ...

Anche l'Under 17 rossonera è stata costretta, purtroppo, ad abbandonare la strada in direzione Scudetto. Rimasta la sola squadra maschile ancora in corsa per il titolo, ...