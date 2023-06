“Una messinscena” La verità dietro il golpe in Russia | accordo Putin-Prigozhin

(Di domenica 25 giugno 2023) È stata tutta una «». Ilya Ponomarev, uomo d'affari ed ex deputato della Duma russa che dal 2016 vive in esilio in Ucraina e che è uno dei fondatori della Legione per la libertà della, ha le idee chiare sull'ammutinamento, poi rientrato, del Gruppo Wagner, le cui forze sono arrivate alle porte di Mosca senza incontrare resistenza. «Penso che Yevgenye Vladimiravessero ovviamente unfin dall'inizio su cosa sarebbe successo e di cui nessun altro era a conoscenza», spiega Ponomarev in un'intervista all'Adnkronos, sottolineando che il capo della Wagner «è un uomo molto fidato di. Si conoscono da molto tempo e le circostanze in cui si sono conosciuti hanno creato un rapporto di grande fiducia tra di loro». L'ex deputato, l'unico ad aver ...

, qualcosa di combinato", dice a Repubblica l'ex deputato della Duma e attuale leader politico della Legione "Libertà alla Russia" che combatte con gli ucraini e si è resa ...Il tentato golpe di Prigozhin contro Putin "Tuttae credo avessero un accordo fin dall'inizio su cosa sarebbe successo e di cui nessun altro era a conoscenza". Sono le parole dell'oppositore russo ed ex deputato della Duma, Ilya ...Ilya Ponomarev all'Adnkronos: 'Capo Wagner aveva bisogno discusa per lasciare Ucraina, suoi interessi in Africa' Kiev, 25 giu. E' stata tutta'. Ilya Ponomarev, uomo d'affari ex deputato della Duma russa che dal 2016 vive in esilio in Ucraina e che è uno dei fondatori della Legione per la libertà della Russia, ha le idee ...

“Nessun golpe, è stata una messinscena”. L’accusa del dissidente Ilja Ponomariov la Repubblica

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...A meno di 24 ore dalla ritirata da Mosca, Yevgeny Prigozhin sembra scomparso nel nulla, o comunque resta in silenzio. Il leader dei miliziani della Wagner ha accettato ieri di lasciare la Russia e di.