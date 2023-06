Un tesoro milionario e lingotti d' oro | cosa nascondeva Prigozhin nel rifugio

(Di domenica 25 giugno 2023) Un vero. Cinquemila banconote per un valore di circa quattro miliardi di rubli, l'equivalente di 43 milioni di euro, sono state trovate all'interno di scatole vicino aldel fondatore e leader del gruppo Wagner Yevgeny. A svelarlo è il portale Fontanka, che aggiunge pure che vicino all'ufficio sono stati trovati anche cinque chili did'oro, sei pistole in pacchi e cinque mattonelle di polvere bianca. Rinvenuti anche documenti, tra cui passaporti a nome di, con gli stessi dati anagrafici, ma con la fotografia di un altro uomo. Si tratta di un sosia di, che nel 2021 ha girato l'Europa, sostiene Fontanka. Nel frattempo i mercenari del gruppo Wagner stanno continuando la loro ritirata e hanno lasciato l'intera regione di ...

I cinque sono stati ingaggiati da un filantropoche vuole scoprire se il Monte nasconde uninestimabile. Il tutto si basa su un fondamento storico. In quelle zone infatti, sin dalla ......nel dettaglio tutte le proprietà in suo possesso e a chi spetta il suo patrimonio. ... Tra le proprietà intellettuali che Maurizio Costanzo lascia come prezioso, vi sono ovviamente i ...Costringendo poi il marito a interrompere i trattamenti contro la malattia, avrebbe approfittato della situazione di arrendevolezza per racimolare unper sé. Avrebbe portato via ben due ...

Un operaio trova un tesoro milionario tra le mura di casa ma non può riscuoterlo, ecco perché idealista.it/news

Chi non ha mai sognato di trovare un tesoro ristrutturando casa Un signore spacca il muro di casa e trova qualcosa di impensabile.Barriere architettoniche, alloggi popolari, scuole, servizi sociali e ponti: . Monza approva la variazione di bilancio che sblocca opere prioritarie.