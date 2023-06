Un morto e 9 feriti in incidente su una montagna russa in Svezia

Una persona è stata uccisa e nove sono rimaste ferite, compresi bambini, in un incidente sulle montagne russe di un parco di divertimenti a Stoccolma. Lo riporta il Guardian, secondo cui testimoni ...E' di une setteil bilancio di un tragico incidente sulle montagne russe avvenuto nel parco a tema Grona Lund di Stoccolma, in Svezia. Una carrozza si e' staccata improvvisamente ed e' caduta da ...Incidente mortale sulle montagne russe in parco divertimenti in Svezia. Il bilancio è di une diversi i. Una delle carrozze dell'attrazione 'Jetline' è deragliata ed è caduta a terra al parco di divertimenti Grona Lund di Stoccolma, il più antico del Paese, inaugurato 140 anni ...

Incidente sulle montagne russe: un morto e tanti bambini feriti Today.it

Una persona è morta e altre nove sono rimaste ferite in un incidente sulle montagne russe in un parco a tema in Svezia. I testimoni hanno raccontato che la giostra Jetline del parco divertimenti Grona ...Una persona è stata uccisa e nove sono rimaste ferite, compresi bambini, in un incidente sulle montagne russe di un parco di divertimenti a Stoccolma. (ANSA) ...