Ultime Notizie Roma del 25-06-2023 ore 18 | 10

(Di domenica 25 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giulia non Ferrigno nuovamente gli esteri in apertura di l’avanzata della Wagner la milizia mercenaria guidata da prigogine fermata 200 km da Mosca dopo una giornata di tensioni e trattative grazie all’intervento del presidente bielorusso lukashenko storico alleato di Putin e quindi oggi non sarà né incriminato nei processato noi ci saranno conseguenze ritorsioni per i militari della Wagner Il tentativo di colpo di stato è stato in qualche modo evitato la Lucia però dimostrato di non potersi difendere militarmente davanti all’avanzata di 25000 uomini un’immagine non solide a livello internazionale da pag e nero Ora potrebbe attaccare Kiev Intanto un regime operativo antiterrorismo è ancora in vigore a Mosca oggi il giorno dopo la rivolta dei mercenari grandi pattuglie di polizia erano ancora dispiegate ...