Ultime Notizie Roma del 25-06-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 giugno 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in questa domenica al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli After in apertura di giornale Il capo dei mercenari Wagner passa dalle parole ai fatti così dopo aver attaccato verbalmente i vertici militari russi e in particolare il Ministro della Difesa di avere bombardato i suoi miliziani lancia un appello per fermarli siamo in 25 Mila ha detto ieri invitando i russi in particolare i soldati a unirsi a loro e a non opporre Resistenza in quello che non è un colpo di stato mi arriva una marcia della giustizia una volta che punta dritto verso mosca per l’intelligence militare russa quello messo in atto dal capo della Vans nera un colpo di stato oltre che una pugnalata alle spalle del paese del presidente Intanto sono già storia le immagini di blindati a rostov sul Don è ...