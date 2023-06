Ultime Notizie Roma del 25-06-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 giugno 2023)dailynews radiogiornale domenica 25 giugno Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Vigno andiamo in Russia in apertura situazione critica il presidente bielorusso lukashenko afferma di avere negoziato con il capo Wagner lo stop e movimenti delle truppe i miliziani fanno marcia indietro per spargimento di sangue a Mosca in corso una massiccia evacuazione degli edifici pubblici Il sindaco ha invitato i cittadini a restare nelle case il presidente russo Putin ha parlato alla nazione ci hanno pugnalato alle spalle ma difenderemo il nostro popolo il nostro stato non si ripeteranno gli eventi del 1917 dell’ischia afferma che punti non è più a Mosca e ti starebbe il nascondendo Intanto il presidente americano Joe biden ha parlato ieri sera con quello francese Macron con il cancelliere tedesco con il primo ministro britannico Ricci su una app per discutere della ...