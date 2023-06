Ultime Notizie – Rivolta Wagner | Kadyrov | “Ambizione e arroganza Prigozhin”

(Di domenica 25 giugno 2023) “” e “” sono state le ragioni della ribellione armata del capo della, Yevgeny. Lo ha dichiarato su Telegram il leader ceceno Ramzan, esortandoa mettere da parte le sue ambizioni e a non mescolarle con gli affari di Stato. Il leader ceceno ha quindi invitato tutti i combattenti dellaa continuare a essere “cauti” nelle loro decisioni. “Pensate al futuro del Paese, alle vostre famiglie, ai vostri figli. Queste azioni possono portare a risultati disastrosi. Ora tutto è finito pacificamente, senza spargimento di sangue, ma sarebbe potuto accadere il contrario”, ha aggiunto, evocando “la dura repressione e la distruzione di chiunque invada l’integrità della Federazione ...

AGI - Poche ore dopo aver evocato l'inizio di una 'guerra civile', il capo della compagnia mercenaria russa Wagner, Evgenij Prigozhin , ha fermato i suoi uomini quando erano ormai a 200 chilometri da ...Intanto in Ucraina proseguono i combattimenti, con diverse Regioni colpite da bombardamenti nelleore. Da Sumy a Nikopol, passando anche per Zaporizhzhia, i raid hanno provocato diverse ...

Guerra Ucraina Russia, le news. Prigozhin si ritira, riprende l'offensiva di Kiev. LIVE Sky Tg24

