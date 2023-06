Ultime Notizie – Rivolta Wagner | 007 Usa sapevano del piano di Prigozhin

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 25 giugno 2023) (Adnkronos) – L'intelligence Usa disponeva già a metà giugno di informazioni sul fatto che il capo diYevgeniystesse pianificando un'azione armata contro l'establishment della difesa russa. E' quanto riferisce il Washington Post. La Casa Bianca e altre agenzie governative erano state urgentemente informate per non essere colte alla sprovvista. La situazione in Russia è stata al centro di un colloquio che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto ieri con il suo omologo francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ed il primo ministro britannico Rishi Sunak, ha riferito intanto la Casa Bianca, precisando che i quattro leader hanno ribadito il loro sostegno "incrollabile" all'Ucraina.