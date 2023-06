Ultime Notizie – Prigozhin si ferma | la ‘fatica’ del Cremlino

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 25 giugno 2023) La ‘Marcia per la Giustizia’ proclamata dal capo del Gruppo Wagner Yevgeny, che ieri ha mosso le sue truppe in rivolta verso Mosca, si èta a soli 200 chilometri dalla capitale allontanando – almeno per il momento – lo spettro della “guerra civile” in Russia il cui inizio è stato annunciato ieri dal leader della brigata di mercenari. Almeno 15 soldati i soldati russi che sarebbero stati uccisi durante la rivolta, spiega il sito dell’opposizione bielorussa Nexta, citando canali Telegram filo-. “Siamo arrivati a 200 chilometri da Mosca senza versare una goccia di sangue. Ora che per continuare dovremmo versarne, per senso di responsabilità facciamo invertire la rotta ai nostri convogli e facciamo ritorno alle nostre basi”, ha spiegato ieri, conndo in un messaggio ...