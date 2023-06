Ultime Notizie – “Prigozhin ha aperto crepe nel potere di Putin | non è finita qui”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 25 giugno 2023) Il presunto tentativo di golpe della Wagner guidata da Evghenyha messo in luce “reali” in Russia nell’autorità del presidente Vladimirche è stato costretto a un accordo di amnistia. E’ l’analisi del segretario di Stato americano, Antony Blinken, a circa 24 ore dalla conclusione della rivolta dei mercenari di. In un’intervista ai media americani, Blinken ha sottolineato che il leader della Wagner ha lanciato “una sfida diretta all’autorità di. Quindi questo solleva domande profonde, mostrareali”. “Non credo che abbiamo visto l’atto finale” dei disordini in Russia, ha aggiunto, sottolineando che il presidente americano Joe Biden non ha cercato di raggiungere il presidente russo Vladimirdopo i fatti di ieri. ...