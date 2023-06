Ultime Notizie – Motore dell’aereo lo risucchia | addetto di pista muore

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 25 giugno 2023) Unalladell'aeroporto di San Antonio è morto dopo essere statoto daldi un aereo della Delta. Il Guardian descrive l'incidente avvenuto nella tarda serata di venerdì. Una fonte interpellata dal quotidiano ha evidenziato che il lavoratore "aveva volontariamente camminato davanti alacceso": l'inchiesta avviata sta valutando anche questo aspetto. Il decesso è avvenuto attorno alle 22.25, quando l'aereo era appena atterrato alla fine del volo partito da Los Angeles ed era in fase di taxi verso il gate, come ha reso noto l'US National Transportation Safety Board (NTSB).