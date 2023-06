Ultime Notizie – MotoGp Assen | Marc Marquez salta la gara per problemi fisici

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 25 giugno 2023)il Gp diper le conseguenze di una serie di. Il pilota spagnolo della Honda, ex campione del mondo, da tempo è condizionato da infortuni e lesioni. “Ciao a tutti – scrive il pilota su Twitter annunciando che non parteciperà alla-, come sapete, non sono arrivato fisicamente al cento per cento ad. Oltre alla distorsione e alla frattura del dito, questa settimana a Madrid si è visto che c’era una costola fratturata che mi ha causato molto dolore. Questa mattina mi sono svegliato con molto dolore e, dopo un controllo con l’equipe medica, abbiamo deciso di non correre oggi per evitare che peggiori e poter così recuperare nelle prossime settimane”, il messaggio di ...