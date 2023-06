Ultime Notizie – Mitsotakis vince con maggioranza assoluta

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 25 giugno 2023) Il primo ministro greco Kyriakose il suo partito conservatore Nea Dimokratia vincono le elezioni 2023 in Grecia e si avviano a conquistare lacon 158 seggi, sette in più della soglia di 151. Già in base al primo exit poll condotto da Kapa Research, infatti, l’Nd ha infatti ottenuto il 42,5 per cento delle preferenze guadagnandosi la possibilità di formare un governo a partito unico. Il secondo più votato è stato l’Alleanza di sinistra radicale (Syriza), guidata da Alexis Tsipras, che ha ottenuto il 17,5 per cento dei voti. L’emittente televisiva greca Ert ha confermato che, secondo gli exit poll, il partito diha ottenuto tra il 40% e il 44% dei voti. Il più grande partito dell’opposizione, Syriza guidato da Tsipras, dovrebbe prendere tra il 16 e il 19 per cento dei voti. ...