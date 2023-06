Ultime Notizie – “Meloni ribadirà interesse nazionale stare con Ucraina | no alternative”

(Di domenica 25 giugno 2023) “la settimana prossima andrà in Parlamento, diremo che l’italiano sta nel rispetto delle nostre alleanze internazionali e nella difesa del diritto inter, quindi nel sostegno all’”. E’ quanto dice Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, in un passaggio della sua intervista all’AdnKronos, parlando dell’intervento del premier alle Camere di mercoledì 28 giugno, dove verrà fatto il punto anche sulla crisi russa, alla luce dellevicende interne. Il fedelissimo della, che ieri ha partecipato al vertice ristretto tra, ministri e intelligence, rimanda al mittente chi ha parlato di marginalità dell’Italia nello scacchiere inter, dopo la ...

Un italiano è stato sequestrato nelleore in Ecuador . L'ambasciata d'Italia a Quito, in contatto con il ministero degli Esteri, ... Da parte sua il portale diPrimicias sostiene che Il ...Gli Stati Uniti, che nelle24 ore hanno tenuto intense consultazioni con alcuni dei loro alleati europei sulla crisi in Russia, si sono finora astenuti dal commentare direttamente questi ..."Nelle24 ore, le forze armate ucraine hanno continuato a tentare azioni offensive nelle direzioni di Donetsk, Krasnyi Lyman, Yuzhno - Donetsk e Zaporizhzhia. In direzione di Donetsk, nell'area della ...

Guerra Ucraina Russia, news. Prigozhin si ritira, Usa: "Putin sapeva del piano". LIVE Sky Tg24

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 La nostra diretta live si chiude momentaneamente qui, appuntamento tra meno di un'ora su OA Sport per le finali. 14.45 Dopo lo shootoff Martina Bartolom ...