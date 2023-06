Ultime Notizie – Forza Italia dopo Berlusconi | ruolo di Marta Fascina agita gli azzurri

(Di domenica 25 giugno 2023) Cosa farà ora, avrà unin? E’ l’interrogativo che tanti‘orfani’ di Silviocontinuano a porsi nel clima di incertezza generale generato dalla scomparsa del leader. I vertici forzisti, a cominciare dal coordinatore nazionale, Antonio Tajani, ripetono come un mantra che ”sarà lei a decidere cosa vuole fare”. Molto dipenderà, chiaramente in questa fase di transizione, anche dalla volontà della famiglia del Cav, Marina e Piersilvio in testa. Sembra ormai lontana l’immagine in tv ai funerali di Stato al Duomo della primogenita che stringe la mano alla compagna del padre, a dimostrazione di un forte legame, se non di un vero e proprio asse figli-. Di certo da alloraè ...

A Vibonati in provincia di Salerno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sapri hanno tratto in sal vo un bambino di 3 anni che rimasto per circa 30 minuti bloccato all'...È arrivata intorno alle 8 al porto di Salerno la nave Aita Mari con a bordo 172 migranti, tra cui circa 50 minori e due neonati. I migranti, provenienti dall'Africa centrale, sono stati salvati nei ...L'Inps accelera sull'anticipo della liquidazione agli statali a tasso agevolato, dopo che la Consulta si è espressa contro il pagamento differito del Tfs nel settore pubblico. Le prime erogazioni ...

Guerra Ucraina Russia, news. Prigozhin si ritira, Usa: "Putin sapeva del piano". LIVE Sky Tg24

Incidenti Il centauro sarebbe finito contro un'altra moto in una dinamica ancora da chiarire Ancora sangue purtroppo sulle strade siciliane a causa di incidenti. L’ultimo, in ordine di tempo, si è ver ...Le flotte avanzano regolari, anche se più lentamente di quanto vorrebbero, verso Genova Come se non bastasse l'urgenza di arrivare ...