Ucraina | ultime notizie Prigozhin si ritira | riprende l’attacco in Ucraina Kiev annuncia grande controffensiva

(Di domenica 25 giugno 2023) La mediazioni del presidente bielorusso Lukashenko sembrano aver posto fine al tentativo di «ribellione» delle truppe mercenarie russe Wagner guidate dache ha tenuto per 36 ore il mondo con il fiato sospeso. Lo «chef di Putin» e i suoi miliziani non saranno perseguiti,l’offensiva inandrà in Bielorussia. L’approfitta del «terremoto» per lanciare una «offensiva» sul fronte orientale. Le sue truppe ucraine hanno liberato posizioni nel Donbass conquistate dai russi nel 2014